motogp la yamaha pramac svela le livree per la nuova stagione domani la presentazione del team

La Yamaha Pramac ha presentato le nuove livree per la stagione 2026 di MotoGP e Moto2, svelandole ieri all’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Domani sarà invece il momento della presentazione ufficiale del team. Un’anticipazione importante per gli appassionati che seguiranno da vicino le novità e le strategie della squadra in vista della prossima stagione.

La Yamaha Pramac ha svelato all’ Accademia Musicale Chigiana di Siena le livree per la stagione 2026 della MotoGP e della Moto2. Domani, inoltre, verranno presentati i team sia per quanto concerne la classe regina che per quel che riguarda la cadetteria. In MotoGP i piloti della scuderia saranno il turco Toprak Razgatlioglu e l’australiano Jack Miller, mentre in Moto2 la coppia di piloti sarà tutta iberica con Izan Guevara ed Alberto Fernandez: nella classe regina scenderà in pista la nuovissima YZR-M1, con motore V4. Tra meno di un mese ci saranno i primi test stagionali, quindi la nuova moto per la MotoGP sarà presto presentata dal team nipponico, che potrà annoverare tra le proprie fila il campione del mondo Superbike 2025, l’anatolico Toprak Razgatlio?lu, che torna alla Yamaha, con cui vinto il suo primo titolo mondiale in Superbike nel 2021. 🔗 Leggi su Oasport.it

