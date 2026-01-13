Miretti architetto della trequarti | prestazione da standing ovation

Fabio Miretti si è distinto nella convincente vittoria della Juventus contro la Cremonese, conclusa con un punteggio di 5-0. La sua prestazione si è distinta per continuità e precisione, contribuendo in modo significativo al successo della squadra. Un rendimento che conferma il suo ruolo fondamentale nel centrocampo bianconero e che ha ricevuto apprezzamenti per la qualità mostrata in campo.

Fabio Miretti, nella sfida vinta per 5-0 ai danni della Cremonese, ha regalato una delle migliori prestazioni. In una serata dominata dai padroni di casa, il classe 2003 si è preso definitivamente le chiavi della trequarti, dimostrando una maturità e una visione di gioco che ne fanno, oggi, l'uomo in più di una Juve sempre più autoritaria. Miretti, il regista d'avanguardia: l'analisi di una serata da dominatore totale. Il numero 21 si è distinto n campo, facendo risaltare le sue qualità e confermandosi come un uomo importante nel centrocampo di Spalletti. Nel match che ha visto impegnate Juventus e Cremonese, non sono mancate le ottime giocate del giovane, una di queste valida per il vantaggio bianconero.

