Milan Capello | Allegri a Firenze turnover esagerato Ma se resti passivo prima o poi prendi gol

Fabio Capello commenta il pareggio tra Milan e Fiorentina, sottolineando l'importanza di mantenere un equilibrio tra rotazioni e solidità difensiva. Secondo l'ex allenatore, un turnover eccessivo può rendere vulnerabili, e restare passivi in campo aumenta il rischio di subire gol. La partita, terminata 1-1 al 'Franchi', evidenzia le sfide di Allegri nel gestire la rosa e mantenere la compattezza della squadra.

