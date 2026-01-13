Mercoledì Scienza degli Amici dell' Acquario | il racconto della conquista del Golden Peak in Pakistan

Gli Amici dell’Acquario di Genova riprendono il ciclo di incontri con “Mercoledì Scienza”, che si terrà il 14 gennaio. Il tema sarà “In Pakistan sulla montagna di luce”, un’occasione per approfondire la conquista del Golden Peak in Pakistan e condividere conoscenze scientifiche in modo semplice e diretto. L’appuntamento è aperto a tutti coloro interessati a scoperte e avventure nel mondo della scienza.

Gli Amici dell'Acquario di Genova riprendono l'attività, dopo la pausa natalizia, il 14 gennaio con un Mercoledì Scienza dal titolo "In Pakistan sulla montagna di luce". L'appuntamento, presso l'Auditorium dell'Acquario alle ore 17, sarà con Marco Lavaggi, genovese, socio della sezione ligure del.

Vi aspettiamo mercoledì 14 gennaio alle ore 16.30 per la lezione degli agronomo genetisti Salvatore Ceccarelli e Stefania Grando su "Scienza e biodiversità:condividere un linguaggio comune". Ingresso libero.

