L’influenza K corre col freddo tra antibiotici e pronto soccorso istruzioni per l’uso

Con l’arrivo delle basse temperature, l’influenza di tipo K tende a diffondersi più facilmente. Tra l’uso di antibiotici e le visite al pronto soccorso, è importante conoscere le modalità di gestione dei sintomi e le precauzioni da adottare. Questo articolo fornisce informazioni chiare e precise per affrontare al meglio il periodo influenzale, aiutando a riconoscere i segnali e a intervenire in modo appropriato.

Picco sì, picco no: il freddo che avvolge l’Italia favorisce la diffusione dell’ influenza e molti italiani sono alle prese con febbre, tosse e sintomi respiratori. “L’Istituto superiore di sanità ci dice che, dall’inizio della sorveglianza abbiamo avuto 7,5 mln di contagiati con infezioni respiratorie. Sono tutti influenza? No, non arriveremo al 40% dei casi. Per il resto i colpevoli sono adenovirus, coronavirus, virus sinciziali respiratori e Covid-19”. Ne è convinto Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico, che esamina con LaSalute di LaPresse la situazione influenza e virus ‘cugini’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

