La Rocca dei segreti | tre appuntamenti con enigmi escape room e storia

La Rocca di Riolo inaugura il nuovo anno con un calendario di eventi dedicati a famiglie, bambini e adulti. Tra enigmi, escape room e approfondimenti storici, ogni visita diventa un’occasione per scoprire il patrimonio locale in modo coinvolgente e educativo. Un’opportunità per vivere un’esperienza immersiva, tra storia e mistero, all’interno di un ambiente ricco di fascino e tradizione.

