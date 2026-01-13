La repressione in Iran | Comunicazioni tagliate siamo in angoscia per i nostri parenti

La repressione in Iran ha portato a blackout totali delle comunicazioni, creando grande angoscia tra i familiari dei cittadini coinvolti. Hooman Ghaempanah, barista di Macerata, esprime la preoccupazione di chi si trova lontano e non può sapere se i propri cari siano al sicuro. Questa situazione evidenzia la gravità delle violazioni dei diritti umani e il crescente bisogno di attenzione internazionale.

"Blackout totale delle comunicazioni. Mi chiedo ogni giorno se i miei cari in Iran siano vivi o no". Le parole di Hooman Ghaempanah, barista del bar Totò, davanti allo Sferisterio di Macerata, dipingono la paura concreta di chi assiste da lontano a una delle fasi più violente della repressione iraniana. Al momento, la rivolta esplosa in questi giorni ha causato la risposta durissima del regime, la teocratica Repubblica Islamica. Un bilancio dei morti che, secondo alcune fonti dell’opposizione, sarebbe salito in pochi giorni oltre le due migliaia. Il dissenso di Hooman è esposto in vetrina: appese le foto della famiglia reale, cacciata in esilio dall’attuale regime in carica – l’ultimo degli scià, Mohammad Reza Pahlavi, con la moglie, Farah Diba, e i due Reza, il padre e il figlio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

