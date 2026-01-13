Kleber Mendonça Filho | Volevo restituire una storia collettiva

Kleber Mendonça Filho evidenzia come, anche dopo il crollo di una dittatura, i sentimenti di odio e le sue tracce possano persistere nel tempo, spesso in forme sottili e invisibili. La sua riflessione invita a considerare l’impatto duraturo di eventi storici e la necessità di affrontare le conseguenze emozionali di periodi oppressivi, restituendo così una prospettiva collettiva e consapevole.

«Anche se una dittatura può cadere, i suoi sentimenti d’odio saranno sempre capaci di perseverare nel tempo, di sopravvivere sotto forme più o meno nascoste. Per impedire che la storia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

