Kleber Mendonça Filho | Volevo restituire una storia collettiva

Kleber Mendonça Filho evidenzia come, anche dopo il crollo di una dittatura, i sentimenti di odio e le sue tracce possano persistere nel tempo, spesso in forme sottili e invisibili. La sua riflessione invita a considerare l’impatto duraturo di eventi storici e la necessità di affrontare le conseguenze emozionali di periodi oppressivi, restituendo così una prospettiva collettiva e consapevole.

