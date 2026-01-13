kate middleton e william nuovo arrivo a palazzo per gestire la crisi

Kate Middleton e William sono recentemente arrivati a Palazzo per affrontare una crisi che mette alla prova l’immagine della Monarchia. Per gestire al meglio la situazione, hanno deciso di affidarsi a un’esperta specializzata nel settore, con l’obiettivo di superare le difficoltà in modo discreto e professionale. Questa scelta riflette l’importanza di strategie mirate in momenti complessi per preservare l’istituzione e la reputazione della Famiglia Reale.

Kate Middleton e William si trovano in difficoltà. La crisi è difficile da superare e per non commettere passi falsi che potrebbero compromettere l’immagine della Monarchia, si sono affidati a un’esperta del settore. In questo modo, dovrebbero superare indenni lo scandalo provocato da Andrea ed evitare che in futuro si arrivi a situazioni del genere. Kate Middleton e William allargano lo staff. Kate Middleton e William hanno quindi aggiunto un nuovo membro al loro staff. Si tratta di Liza Ravenscroft. L’esperta proviene da Edelman, importante società di pubbliche relazioni, ed entrerà a far parte del team stampa e pubbliche relazioni di Kensington Palace, a quanto si apprende. 🔗 Leggi su Dilei.it

