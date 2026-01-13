Jean Butez ha seguito il consiglio di Vladimir Nabokov

Jean Butez ha scelto di seguire il consiglio di Vladimir Nabokov, dimostrando come anche piccoli gesti possano influenzare il comportamento dei giocatori. A volte, sono semplici elementi come un soffio di vento o una carezza a fare la differenza, invitando i calciatori a lasciarsi andare, a trovare conforto nella semplicità e nella leggerezza del momento.

A volte basta un soffio di vento, una carezza, un contatto di poco conto per convincere i giocatori di movimento a concedersi la morbidezza dell'erba, la comodità dello stare distesi. Questo lusso i portieri non ce l'hanno. Certo a volte si tuffano quando non è necessario, rimangono a terra per qualche istante più del dovuto per far scorrere un po' di secondi sul cronometro dell'arbitro, ma il direttore di gara conta e, se considera eccessivo lo spreco di secondi, sanziona. Per gli arbitri i portieri sono dei nullafacenti, d'altra parte non corrono, per questo non possono concedersi il lusso del terreno.

