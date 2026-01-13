Montana Mitchell e il suo cane Denim hanno vissuto un episodio rischioso dopo aver ricevuto una scossa su un marciapiede bagnato a Pittsburgh. Una crisi convulsiva ha coinvolto entrambi, ma un intervento tempestivo ha evitato conseguenze più gravi. Questa storia evidenzia l’importanza della sicurezza negli spazi urbani e della prontezza di intervento in situazioni di emergenza.

Montana Mitchell e il suo cane Denim stavano camminando per le strade di Pittsburgh quando l’animale ha appoggiato le zampe su un marciapiede bagnato, prendendo la scossa. A seguito della folgorazione, il cucciolo ha avuto una crisi convulsiva. Per aiutarlo, la padrona ha afferrato il collare, prendendo anche lei una forte scossa che le ha causato le convulsioni. A raccontare la storia è stata la stessa Montana, che su Instagram ha scritto: “Ho pensato a lungo se condividere questa storia, ma sento che è importante farlo per sensibilizzare”. La signora ha raccontato che l’incidente è avvenuto in un instate: “Denim ha abbaiato e ha perso il controllo del corpo non appena ha appoggiato le zampe su un marciapiede bagnato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e il mio cane abbiamo avuto una crisi convulsiva dopo aver preso la scossa su un marciapiede bagnato. Un angelo ci ha salvati”: la straordinaria storia di Montana Mitchell

