Integratore di biotina il migliore per perdere meno capelli e averli più forti
L'integratore di biotina è formulato per sostenere la salute dei capelli e delle unghie, riducendo la perdita e migliorandone la forza. Arricchito con minerali ed estratti naturali, nutre lo scalpo e favorisce il benessere di radici e lunghezze, contribuendo a rafforzare la lamina ungueale. Un prodotto pensato per chi desidera mantenere capelli più forti e meno soggetti a rottura.
Arricchiti da minerali ed estratti naturali, nutrono lo scalpo mentre assicurano profondo benessere a radici e lunghezze, rinforzando al tempo stesso la lamina delle unghie.
