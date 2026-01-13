In balia di cicloni in serie MeteoGiuliacci | dove scatta l' allerta

Un nuovo fronte perturbato si avvicina all’Italia, portando piogge intense e nevicate su varie zone. Secondo MeteoGiuliacci, si prevede un aumento delle allerte meteorologiche, con condizioni atmosferiche che richiedono attenzione. È importante monitorare gli aggiornamenti per affrontare con consapevolezza eventuali disagi e prepararsi adeguatamente alle situazioni di criticità previste nelle prossime ore.

È in arrivo un fronte perturbato che porterà piogge e neve su diverse regioni italiane. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it peggioramento inizierà già da venerdì con un ciclone atlantico diretto verso il Mediterraneo. Sabato 17 gennaio sono previste precipitazioni al Nord e sulle regioni ioniche, con neve sulle Alpi oltre i 1200–1300 metri, utile a colmare la carenza nivometrica. L'afflusso di aria mite dal Sud manterrà però temperature sopra la media, con massime fino a 15–16°C. Il maltempo proseguirà domenica 18 gennaio su Nord e Toscana, con piogge diffuse e neve su Alpi e Prealpi dai 1300 metri, oltre a rovesci sui settori ionici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

