Impasto la firma consapevole di Salvatore Cozzolino ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere

Impasto, firma di Salvatore Cozzolino ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere, rappresenta un punto di riferimento nella tradizione della pizza campana. Con un approccio accurato e consapevole, Cozzolino si distingue per la qualità e l’attenzione ai dettagli, mantenendo vive le radici di un'arte culinaria autentica e rispettosa delle tradizioni locali.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE) – Salvatore Cozzolino (nella foto) continua a distinguersi come interprete rigoroso e appassionato dell’arte pizzaiola campana. “Impasto” Pizzeria, nata ad Aversa e oggi solida realtà anche a Santa Maria Capua Vetere, è il frutto di un percorso costruito con pazienza, studio e una visione ben definita, capace di conquistare chi nella pizza cerca sostanza, identità e coerenza. Napoletano, con un passato da tecnico di laboratorio biomedico, Cozzolino ha trasferito nel forno lo stesso metodo analitico maturato tra microscopi e provette. La pizza, per lui, è equilibrio di variabili, un sistema complesso da governare con precisione: tempi, temperature, maturazioni. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Impasto, la firma consapevole di Salvatore Cozzolino ad Aversa e Santa Maria Capua Vetere Leggi anche: Presunti soprusi al Carcere di Santa Maria Capua Vetere per un detenuto nocerino: la testimonianza Leggi anche: Soprusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: assolto detenuto La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Impasto, la firma consapevole di Salvatore Cozzolino - Salvatore Cozzolino (nella foto) continua a distinguersi come interprete rigoroso e appassionato dell’arte pizzaiola campana. napolivillage.com

Pasticceria De Santis Saverio. . L’architettura del Croissant. Dietro quella curva perfetta non c'è il caso, c'è un calcolo preciso. La laminazione è la nostra firma: alternare strati millimetrici di impasto e burro nobile per costruire una struttura che sfida la gravità. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.