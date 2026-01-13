Il paesino si trova lungo un ruscello limpido, attraversato da un semplice ponte di pietra. Questa struttura, da generazioni, collega le due sponde e rappresenta un punto di passaggio quotidiano per gli abitanti. La presenza del ponte e della siepe circostante contribuisce a mantenere il carattere tranquillo e naturale del luogo, preservando l’equilibrio tra l’ambiente e la vita delle persone che lo abitano.

C’era una volta un paesino tranquillo, costruito accanto a un ruscello basso e limpido. Per attraversarlo, da sempre, la gente usava un piccolo ponte di pietra. Era solido, affidabile, faceva il suo dovere. In quel paesaggio rurale nessuno ci aveva mai pensato davvero di passare all’altra sponda in modo diverso. Accanto al ponte cresceva una siepe ordinata, non troppo alta, ma abbastanza fitta da segnare il confine dello sguardo. Oltre, non si vedeva. E dell’oltre nessuno ne sentiva la mancanza. La vita nel paesino scorreva bene così. Si lavorava, si crescevano figli, ci si salutava la sera. Il ponte era parte del paesaggio, come il ruscello e come la siepe e percorrerlo non era una scelta: era semplicemente il modo in cui le cose funzionavano da sempre. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Il ponte e la siepe

Leggi anche: C’è davvero un prequel di Il buio oltre la siepe? Non è il solo mistero letterario di Harper Lee

Leggi anche: Siepe da tagliare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

In arrivo una nuova pista ciclabile che collegherà il ’Fagiolo’ all’Arca; QUESTURA DI BOLZANO * «ARRESTATO UN TUNISINO PER UNA SPACCATA AI DANNI DI UN BAR, RITROVATO IL REGISTRATORE DI CASSA NELLA SIEPE.

i tronchi fanno diga e il fiume esonda - Notte terribile per alcune famiglie di Massanzago con la casa vicino al fiume Muson. ilgazzettino.it

NOTTE DI CAPODANNO: UN VEICOLO BRUCIA E UN’ALTRO PRECIPITA DAL PONTE - Un veicolo è finito nella scarpata a lato del Ponte Surriento all’alba del primo dell’anno, alcuni testimoni hanno visto il veicolo, un Mercedes Slk proveniente dalla Rotonda Maradona, inalberarsi ... internapoli.it

i libri che ti fanno sentire a casa

10.01.2026, AS Roma vs Sassuolo, Serie A, Curva Sud Roma mocking their rival Ultras Lazio: "E. Ritrovata a Ponte Milvio... Chi l'avesse smarrita contatti P.zza Farnese 67." - facebook.com facebook