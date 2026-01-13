IL CROCEVIA DEI CORVI di Andrzej Sapkowski | recensione

Il Crocevia dei Corvi è l’ultimo romanzo di Andrzej Sapkowski dedicato a Geralt di Rivia. In questa narrazione, l’autore prosegue le avventure del celebre strigo, offrendo nuovi approfondimenti sulla sua storia e sul mondo che lo circonda. Un’opera che si inserisce nel continuum della saga, mantenendo lo stile caratteristico di Sapkowski e arricchendo la figura di Geralt con nuovi dettagli e sfumature.

Il Crocevia dei Corvi è l'ultimo libro scritto da Andrzej Sapkowski sul nostro amato strigo Geralt di Rivia. Anche questo romanzo, come i precedenti, è stato pubblicato in Italia da Editrice Nord con la traduzione di Raffaella Belletti e l'illustrazione in copertina di Jamie Jones. Trama. Il Crocevia dei Corvi racconta di un Geralt di Rivia appena diciottenne, fresco di nomina di strigo, ancora inesperto e a tratti immaturo, prima che diventasse il leggendario Lupo Bianco, conosciuto anche come Macellaio di Blaviken. Appena uscito da Kaer Morhen, Geralt mostra subito uno spirito idealista, consapevole (ma forse non troppo) che dovrà fare i conti con un mondo che diffida e teme i cacciatori di mostri.

