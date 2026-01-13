Giorgia Soleri ha condiviso su Instagram un episodio che l’ha coinvolta personalmente. Recentemente, l’influencer ha avuto un incidente domestico, procurandosi una ferita con un coltello da cucina. L’episodio l’ha portata a recarsi al pronto soccorso, segnando l’inizio del 2026 con un’esperienza imprevista e significativa.

Giorgia Soleri ha inaugurato il 2026 con una disavventura. Negli scorsi giorni, l’influencer si è causata una ferita con un coltello da cucina ed è stata costretta a recarsi al pronto soccorso. In precedenza, Soleri aveva fatto preoccupare i fan con un post criptico su Instagram. Nelle sue Stories di Instagram la ragazza aveva scritto: “Avete visto istantanee di vacanze felici e visi sorridenti. Quello che ho detto troppo poco è che dietro tanta leggerezza ci sono state dosi di farmaci tanto massicce da sfiorare un’intossicazione epatica, corse in ospedale per permettermi di riuscire anche solo a stare in piedi e sacrifici quotidiani, continui e dolorosi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina”: il racconto di Giorgia Soleri su Instagram

