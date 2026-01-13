Ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina | il racconto di Giorgia Soleri su Instagram

Da ilfattoquotidiano.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Soleri ha condiviso su Instagram un episodio che l’ha coinvolta personalmente. Recentemente, l’influencer ha avuto un incidente domestico, procurandosi una ferita con un coltello da cucina. L’episodio l’ha portata a recarsi al pronto soccorso, segnando l’inizio del 2026 con un’esperienza imprevista e significativa.

Giorgia Soleri ha inaugurato il 2026 con una disavventura. Negli scorsi giorni, l’influencer si è causata una ferita con un coltello da cucina ed è stata costretta a recarsi al pronto soccorso. In precedenza, Soleri aveva fatto preoccupare i fan con un post criptico su Instagram. Nelle sue Stories di Instagram la ragazza aveva scritto: “Avete visto istantanee di vacanze felici e visi sorridenti. Quello che ho detto troppo poco è che dietro tanta leggerezza ci sono state dosi di farmaci tanto massicce da sfiorare un’intossicazione epatica, corse in ospedale per permettermi di riuscire anche solo a stare in piedi e sacrifici quotidiani, continui e dolorosi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina il racconto di giorgia soleri su instagram

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina”: il racconto di Giorgia Soleri su Instagram

Leggi anche: Giorgia Soleri finisce in ospedale: «Incontro ravvicinato con un coltello. La mia vita è uno scherzo»

Leggi anche: “Ho avuto quasi attacchi di panico, sentivo un coltello tra stomaco e sterno. Poi ho scoperto come entrare in campo”: il racconto di Musetti

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ho avuto un piccolo qui pro quo con un dobermann ma l’abbiamo chiusa in maniera diplomatica: le ferite al volto di Bresh e il 'lieto fine'; Pannofino, ritorno al teatro di casa: “Ho iniziato come angioletto bianco”; Sangue e ferite sul volto, fan in ansia. Bresh racconta: Qui pro quo con un dobermann...; Circolano voci secondo cui Dakota Johnson starebbe frequentando questo famoso cantante.

ho avuto incontro ravvicinato“Ho avuto un incontro ravvicinato con un coltello da cucina”: il racconto di Giorgia Soleri su Instagram - L'influencer ha spiegato la sua assenza dai social: è finita al pronto soccorso dopo essersi ferita tagliando una zucca ... ilfattoquotidiano.it

ho avuto incontro ravvicinatoPaura per Giorgia Soleri: "Incontro ravvicinato con un coltello da cucina. La mia vita è uno scherzo" - L'influencer ha documentato sui social la sua disavventura del weekend. msn.com

ho avuto incontro ravvicinatoGiorgia Soleri finisce in ospedale: «Incontro ravvicinato con un coltello. La mia vita è uno scherzo» - Il nuovo anno non è cominciato nel migliore dei modi per Giorgia Soleri. msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.