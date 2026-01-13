Glitch Beauty esplora il valore della bellezza imperfetta come forma di autenticità e ribellione. Tra unghie impeccabili, capelli lucenti e un incarnato luminoso, si mette in discussione l’idea di perfezione. È un invito a riflettere su come le imperfezioni possano diventare un’arma per rompere gli schemi tradizionali e riscoprire un’estetica più autentica e sostenibile.

Unghie impeccabili e piega perfetta. Capelli lucenti e sani, incarnato luminoso a prova di imperfezione. Trucco nude, che c’è senza farsi vedere. Se la bellezza contemporanea della clean girl vi ha sempre stufato, il 2026 è il vostro anno. Ed è partito già alla grande. Bizzarro, atipico, fuori dalla norma, stravagante. Almeno per quanto riguarda la bellezza. L’ effetto glitch nel beauty è già visibile sui red carpet. Alcuni beauty look che domineranno il 2026, sembrano nati con un bug interno. Un errore tecnico che li rende profondamente, volutamente, evidentemente imperfetti. Era l’ora. L’estetica di Hailey Bieber, così copiata e amata tanto soporifera, ha i giorni contati? Scopriamo l’ ondata di stravaganza e creatività che alcune celeb hanno già abbracciato nel nuovo anno. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Glitch beauty: la bellezza imperfetta riuscirà a rompere un sistema?

