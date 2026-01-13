Fiorentina Fagioli torna centrale nel progetto viola
Nicolò Fagioli si è ristabilito come elemento chiave nel nuovo progetto della Fiorentina. A Firenze, il centrocampista ha riconquistato spazio e continuità, dimostrando affidabilità nel ruolo di regista. La sua presenza rafforza il centrocampo e contribuisce alla stabilità della squadra, sotto la guida di Paolo Vanoli. Un ritorno importante che può influire positivamente sull’andamento stagionale del club.
Nicolò Fagioli è tornato al centro del progetto viola. A Firenze il centrocampista ha ritrovato continuità, ruolo e rendimento, imponendosi come regista affidabile nello scacchiere di Paolo Vanoli. Una crescita che non è passata inosservata e che lo ha riportato nel giro della Nazionale. Nonostante alcuni sondaggi di mercato registrati nelle ultime settimane, la posizione del club è netta. La Fiorentina considera Fagioli un perno tecnico e progettuale, parte integrante del presente e del futuro. Stessa linea del giocatore, pienamente allineato con ambiente e società. A oggi, quindi, nessun segnale di rottura: Fagioli è saldo al centro della Fiorentina. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Fiorentina, Gud e Fagioli sotto esame: serve un cambio di passo per restare in Viola
Leggi anche: Calciomercato Fiorentina, Fagioli verrà ceduto a gennaio? Ecco la situazione attuale della squadra viola
Fiorentina, ora hai trovato il regista: un Fagioli tutto nuovo guida la risalita viola; Fiorentina-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Fiorentina, le pagelle: Fagioli illumina, Gud è concreto e Comuzzo spreca tutto; Lazio-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv.
Fiorentina, fari puntati su Nicolò Fagioli: duello speciale con Modric, il maestro che ha ispirato l’ex giocatore Juventus - Fiorentina, fari puntati su Nicolò Fagioli: duello speciale con Modric, il maestro che ha ispirato l’ex giocatore Juventus Tra i tanti motivi che spingono Nicolò Fagioli a cercare una grande prestazio ... calcionews24.com
Christopher Nkunku la riprende nel recupero, il Milan evita la sconfitta: 1-1 con la Fiorentina dopo il gol di Pietro Comuzzo - Il Milan si salva a Firenze e la riprende nel recupero grazie al gol dell'insospettabile Christopher Nkunku, subentrato nella ripresa. eurosport.it
Gosens illude la Fiorentina, Leao riprende e sorpassa: il Milan è capolista - Su una punizione battuta da Fagioli da centrocampo, la palla arriva in area: Ranieri fa da sponda, ... it.blastingnews.com
FIORENTINA: può ancora salvarsi?
La gran partita di Dodo e Fagioli in Fiorentina-Milan è anche merito di Allegri. Il diktat è sempre lo stesso: prudenza. E quindi su Kean vuole due difensori (Gabbia e Pavlovic). Questo significa che Estupinan non può uscire in pressione sul terzino perché c'è P x.com
Questa statistica è INCREDIBILE! Nicolò Fagioli delude al Fantacalcio, ma è tra i primi in un dato da bonus! #fantacampionato #consiglifantacalcio #fantacalcio #Fagioli #Fiorentina - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.