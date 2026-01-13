Nicolò Fagioli si è ristabilito come elemento chiave nel nuovo progetto della Fiorentina. A Firenze, il centrocampista ha riconquistato spazio e continuità, dimostrando affidabilità nel ruolo di regista. La sua presenza rafforza il centrocampo e contribuisce alla stabilità della squadra, sotto la guida di Paolo Vanoli. Un ritorno importante che può influire positivamente sull’andamento stagionale del club.

Nicolò Fagioli è tornato al centro del progetto viola. A Firenze il centrocampista ha ritrovato continuità, ruolo e rendimento, imponendosi come regista affidabile nello scacchiere di Paolo Vanoli. Una crescita che non è passata inosservata e che lo ha riportato nel giro della Nazionale. Nonostante alcuni sondaggi di mercato registrati nelle ultime settimane, la posizione del club è netta. La Fiorentina considera Fagioli un perno tecnico e progettuale, parte integrante del presente e del futuro. Stessa linea del giocatore, pienamente allineato con ambiente e società. A oggi, quindi, nessun segnale di rottura: Fagioli è saldo al centro della Fiorentina. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Fiorentina, Fagioli torna centrale nel progetto viola

