Emme - Macbeth

Da arezzonotizie.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Comunale di Laterina ospiterà in prima nazionale

EMME – MacbethUna rilettura contemporanea tra teatro e multimedialitàSabato 24 gennaio 2026, ore 21:15Teatro Comunale di LaterinaSabato 24 gennaio 2026 alle ore 21:15, il Teatro Comunale di Laterina ospiterà, in prima nazionale, EMME, lo spettacolo è una rilettura contemporanea del celebre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

EMME - Macbeth (trailer ufficiale)

Video EMME - Macbeth (trailer ufficiale)

