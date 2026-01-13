Emme - Macbeth
Il Teatro Comunale di Laterina ospiterà in prima nazionale
EMME – MacbethUna rilettura contemporanea tra teatro e multimedialitàSabato 24 gennaio 2026, ore 21:15Teatro Comunale di LaterinaSabato 24 gennaio 2026 alle ore 21:15, il Teatro Comunale di Laterina ospiterà, in prima nazionale, EMME, lo spettacolo è una rilettura contemporanea del celebre.
EMME - Macbeth (trailer ufficiale)
IL NOSTRO MACBETH... IN VIDEO. La «Tragedia di Macbeth» è uno dei testi più celebri e significativi di William Shakespeare. Ispirata ad eventi storici degli anni Mille ma notevolmente rielaborata in chiave letteraria, è una lucida analisi delle conseguenze n - facebook.com facebook
