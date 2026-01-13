Ecco il cineforum del mercoledì A Il Garibaldi i film da non perdere

Il cineforum del mercoledì torna a Il Garibaldi con una selezione di film di qualità, pensata per appassionati e spettatori curiosi. A partire da domani, il programma offre occasioni di visione e riflessione, offrendo un momento di confronto culturale in un ambiente accogliente. Un appuntamento mensile dedicato al cinema, che invita alla scoperta e alla condivisione di opere significative.

Da domani a Il Garibaldi torna Cinefò, il cineforum del mercoledì per spettatori curiosi e appassionati di film di qualità. Dieci serate con titoli scelti per guardare il mondo attraverso il cinema, per esplorare nuove prospettive e punti di vista. Modera Carlo Pellegrini, architetto e cinefilo, proiezioni alle 20.30, in versione originale e sottotitoli se in lingua non italiana. Si parte con 40 secondi di Vincenzo Alfieri, alla presenza in sala del regista. Ispirato all'omonimo libro di Federica Angeli sulla storia di Willy Monteiro Duarte, vittima di un mortale pestaggio il 6 settembre 2020, racconta con ritmo incalzante una drammatica storia vera.

