Dio non vuole i grattacieli e quanto accaduto a Ferrara ne è una dimostrazione.

L’episodio di Ferrara evidenzia come, nonostante i richiami, l’uomo insista nel costruire strutture che alterano il paesaggio e il patrimonio storico. La narrazione biblica di Genesi 11 ricorda che l’arroganza umana può portare a conseguenze inattese. Questi eventi ci invitano a riflettere sull’importanza di rispettare i valori e l’ambiente, ascoltando i segnali che ci vengono inviati come moniti e opportunità di cambiamento.

Dio non vuole i grattacieli e, siccome di Genesi 11 gli uomini continuano a fregarsene, manda periodicamente nuovi moniti. L’altro giorno ha preso fuoco un grattacielo a Ferrara. Già il fatto che a Ferrara siano stati costruiti dei grattacieli è qualcosa di particolarmente offensivo e straordinariamente assurdo: edifici fuori misura a pochi metri dall’armoniosissima, misuratissima Addizione Erculea? “Duecentodiciotto gli evacuati di cui 58 italiani”, ha detto il sindaco Alan Fabbri, e si capisce come quel torracchione fosse Babele in senso stretto e lato, biblico e demografico. Di tutti gli edifici, il grattacielo è per la difficoltà di gestione il miglior candidato al degrado, oltre che a incendi devastanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

