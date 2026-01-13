Dimensionamento scolastico intervengono i sindacati | Riconteggio degli alunni avrebbe ridotto l' impatto

I sindacati commentano il recente commissariamento della Regione Umbria sul dimensionamento scolastico, evidenziando come un nuovo conteggio degli alunni avrebbe potuto ridurre gli effetti delle decisioni adottate. Secondo le organizzazioni, questa questione non si limita a un aspetto tecnico, ma riguarda anche considerazioni di carattere strategico e gestionale, che incidono sul funzionamento e sulla pianificazione del sistema educativo locale.

"Il commissariamento della Regione Umbria sul dimensionamento scolastico non può essere liquidato come un semplice atto tecnico". È quanto affermato dalle sigle sindacali Flc Cgil Umbria, Cisl Scuola Umbria e Snals Umbria che, in una nota condivisa, parlano di un'azione che presenta "molteplici.

