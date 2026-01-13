Dalla Polizia Locale di Forlì non segnalano chiusure di strade

La Polizia Locale di Forlì non ha comunicato chiusure di strade legate a pericoli derivanti da edifici, come crolli o caduta di calcinacci. Per aggiornamenti sulla viabilità, si consiglia di consultare fonti ufficiali o il sito del Comune. È importante prestare attenzione alle eventuali variazioni e rispettare le segnalazioni in corso.

Polizia locale con la body-cam, via libera a Riva: “Saranno gli agenti ad attivarle - facebook.com facebook

La Polizia locale ha sequestrato un’auto rubata e con targhe false. Il sospetto è che il mezzo venisse utilizzato per mettere a segno colpi in casa x.com

