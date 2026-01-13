Il Giudice Sportivo della Serie A ha stabilito una squalifica di due giornate per Antonio Conte, tecnico del Napoli, a seguito dell’espulsione durante la partita contro l’Inter. La decisione è ufficiale e comporta l’assenza del tecnico nelle prossime partite di campionato. Questo provvedimento si inserisce nel contesto delle sanzioni disciplinari adottate dalla Lega Serie A.

Conte Napoli, scatta la squalifica per il tecnico degli azzurri: ufficiali le giornate di stop per il tecnico azzurro Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha deciso di infliggere due giornate di squalifica ad Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata durante Inter-Napoli. Il provvedimento arriva in seguito alla reazione del tecnico partenopeo al rigore assegnato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conte Napoli, arriva la squalifica per il tecnico dei partenopei! Ecco quante giornate dovrà scontare

Leggi anche: Napoli, decisione a sorpresa di Conte: il tecnico dei partenopei ha fatto questa scelta in vista dell’Atalanta

Leggi anche: Napoli Milan, Supercoppa Italiana: Conte fa un passo indietro? Il tecnico dei partenopei pensa a questa mossa per decidere la semifinale del torneo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il calcio al pallone, le urla all’arbitro, il faccia a faccia col quarto uomo e poi…; Cosa rischia Antonio Conte dopo la sceneggiata per il rigore in Inter-Napoli: c'è il caso Allegri; Sfuriata e veleni, il Napoli resta in corsa ma Conte verso la squalifica; Napoli, quanti turni di squalifica rischia Conte dopo il rosso di Milano.

Conte Napoli, scatta la squalifica per il tecnico degli azzurri: ufficiali le giornate di stop per il tecnico azzurro - Conte Napoli, scatta la squalifica per il tecnico degli azzurri: ufficiali le giornate di stop per il tecnico azzurro Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha deciso di infliggere due giornate di squ ... calcionews24.com