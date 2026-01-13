Conte Napoli arriva la squalifica per il tecnico dei partenopei! Ecco quante giornate dovrà scontare
Il Giudice Sportivo della Serie A ha stabilito una squalifica di due giornate per Antonio Conte, tecnico del Napoli, a seguito dell’espulsione durante la partita contro l’Inter. La decisione è ufficiale e comporta l’assenza del tecnico nelle prossime partite di campionato. Questo provvedimento si inserisce nel contesto delle sanzioni disciplinari adottate dalla Lega Serie A.
Conte Napoli, scatta la squalifica per il tecnico degli azzurri: ufficiali le giornate di stop per il tecnico azzurro Il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha deciso di infliggere due giornate di squalifica ad Antonio Conte dopo l’espulsione rimediata durante Inter-Napoli. Il provvedimento arriva in seguito alla reazione del tecnico partenopeo al rigore assegnato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
