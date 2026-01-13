Cena con delitto in Acetaia Midolini
La Cena con Delitto in Acetaia Midolini torna per un nuovo appuntamento, offrendo un’esperienza coinvolgente in un contesto unico. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento propone una serata all’insegna del mistero, accompagnata dalla degustazione dei prodotti tipici dell’acetaia. Un’occasione per trascorrere una serata diversa, tra intrighi e sapori autentici, in un ambiente ricco di storia e tradizione.
Dopo il grande successo delle prime due edizioni, torna un nuovo appuntamento con la "Cena con Delitto" in Acetaia Midolini. Giovedì 29 gennaio 2026 la nostra Acetaia ospiterà l'ultimo evento di questa stagione, un'occasione da non perdere. A condurre la serata sarà la rinomata compagnia teatrale. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
