Case popolari l’altolà della Consulta | Assegnarle così è incostituzionale

La Corte Costituzionale ha stabilito che assegnare case popolari prioritariamente in base alla durata della residenza, trascurando le condizioni di bisogno, è incostituzionale. Questa decisione sottolinea l'importanza di rispettare i principi di equità e proporzionalità nella distribuzione degli alloggi pubblici. La sentenza rappresenta un passo importante nel garantire un trattamento più giusto e conforme ai valori costituzionali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

È incostituzionale assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica dando più peso alla durata della residenza rispetto alle condizioni di bisogno. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 1 del 2026 che ha dichiarato illegittima una parte della legge regionale della Toscana sull'accesso alle case popolari. Una decisione che nasce da una vicenda partita proprio da Arezzo. Al centro della pronuncia c'è l'Allegato B, della legge regionale della Toscana numero 2 del 2019. La norma prevedeva l'attribuzione di punteggi crescenti in graduatoria in base alla durata della residenza o dell'attività lavorativa svolta nel territorio di riferimento del bando.

