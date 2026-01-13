Caos sul taxi a Monza | cliente ubriaco dà in escandescenze e se la prende col tassista

A Monza, il 13 gennaio 2026, si è verificato un episodio di alterco tra un cliente ubriaco e il tassista. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha manifestato comportamenti aggressivi nei confronti del conducente, creando scompiglio all’interno del veicolo. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza e sul rispetto delle regole durante i servizi di trasporto pubblico.

Monza, 13 gennaio 2026 – Caos sul taxi, un cliente ubriaco dà in escandescenze e se la prende col tassista. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, la centrale operativa del Comando della polizia locale di Monza ha ricevuto una segnalazione riguardante un episodio di particolare criticità verificatosi in via Appiani. Inseguite di notte da cinque maranza: due amiche salvate dal tassista eroe Il cliente "molesto". Secondo quanto comunicato, un cittadino a bordo di un taxi avrebbe iniziato a inveire contro il conducente, costringendo quest'ultimo a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. A seguito della chiamata, una pattuglia del Nucleo Motociclisti è stata immediatamente inviata sul posto.

