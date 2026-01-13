Bremer, intervistato da Mediaset, ha dedicato un gol in occasione dell’arrivo della sua bambina. Ha espresso il desiderio di restare nel club, lodando le prestazioni delle squadre di Spalletti, considerate entrambe competitive e vincenti. Le sue parole riflettono la volontà di proseguire il percorso con determinazione, sottolineando l’importanza della famiglia e del successo sportivo nel suo percorso professionale.

. Parla il brasiliano. Gleison Bremer ha parlato a Mediaset dopo Juve Cremonese. GOL – « Sul gol ho colpito il pallone con la testa, è andata bene. Abbiamo vinto ed è questo quello che conta. Ho dedicato il gol a mia moglie che è incinta, aspettiamo una bambina. Sono felice. E’ stato un gol un po’ fortunato ma sono felice, dopo due anni sono riuscito a segnare, avevo bisogno di fiducia e mi mancava». JUVE – « La squadra sta bene e sta lavorando bene, abbiamo un bravo allenatore ma dobbiamo restare coi piedi per terra perché non abbiamo ancora vinto niente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer a Mediaset: «Gol dedicato alla bimba in arrivo. Vogliamo restare lì, le squadre di Spalletti giocano bene e vincono»

