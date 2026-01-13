AZ Alkmaar-Ajax Coppa d’Olanda 14-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra AZ Alkmaar e Ajax, valido per gli ottavi di finale della KNVB Beker, si svolgerà il 14 gennaio 2026 alle ore 21:00. Si tratta di una fase cruciale della coppa nazionale olandese, con le formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili per analizzare le possibili strategie e sviluppi della partita. Entrambi i club puntano a proseguire nel torneo, nonostante la differenza di punti in campionato a favore dell'Ajax.

Quello tra AZ Alkmaar e Ajax è l'ottavo di finale di KNVB Beker, la coppa nazionale olandese, più prestigioso e importante per entrambi i club che in campionato sono separati da cinque punti in classifica a favore degli ospiti. In ogni caso, nessuno dei due club ha chance di vincere il titolo, con il secondo .

