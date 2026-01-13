Assalto a Kean Fiorentina tentata | le cifre sono da capogiro | CMIT

Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Le cifre dell’operazione sarebbero di grande rilievo, segnando una possibile svolta nella carriera dell’attaccante. La situazione, ancora in evoluzione, desta attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

Svolta pazzesca per quel che riguarda il futuro di Moise Kean: l’attaccante potrebbe salutare la Fiorentina già a gennaio. A fine agosto ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029 al termine di una stagione straordinaria condita da 25 reti in 44 apparizioni ufficiali, ma il futuro di Moise Kean rischia di riservare un grande colpo di scena. Sì, perché in queste ore c’è da registrare un forte interesse dalla Premier League e le prossime ore si preannunciano incandescenti. Kean (Ansa) -Calciomercato.it Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Assalto a Kean, Fiorentina tentata: le cifre sono da capogiro | CM.IT

Leggi anche: Le cifre da capogiro delle borseggiatrici: quanto "guadagnano"

Leggi anche: Quanto guadagna Jannik Sinner se vince le ATP Finals 2025? Montepremi record e cifre da capogiro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La Cremonese beffata dalla Fiorentina in pieno recupero: la rete di Kean arriva all’ultimo assalto - La squadra di Nicola si arrende ai viola dopo una gara combattuta e con diverse occasioni da rete su entrambi i fronti. msn.com