Assalto a Kean Fiorentina tentata | le cifre sono da capogiro | CMIT
Moise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina già a gennaio, secondo le ultime indiscrezioni di mercato. Le cifre dell’operazione sarebbero di grande rilievo, segnando una possibile svolta nella carriera dell’attaccante. La situazione, ancora in evoluzione, desta attenzione tra gli addetti ai lavori e i tifosi, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.
Svolta pazzesca per quel che riguarda il futuro di Moise Kean: l’attaccante potrebbe salutare la Fiorentina già a gennaio. A fine agosto ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029 al termine di una stagione straordinaria condita da 25 reti in 44 apparizioni ufficiali, ma il futuro di Moise Kean rischia di riservare un grande colpo di scena. Sì, perché in queste ore c’è da registrare un forte interesse dalla Premier League e le prossime ore si preannunciano incandescenti. Kean (Ansa) -Calciomercato.it Secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
