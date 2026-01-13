Ascolti tv La Preside trionfa ma Zelig tiene testa
Il 12 gennaio, gli ascolti televisivi hanno visto La Preside prevalere, registrando ottimi risultati grazie a una promozione mirata. Zelig, invece, ha mantenuto un buon livello di audience, dimostrando di riuscire a tenere testa alla concorrenza. I dati evidenziano la competitività tra i programmi, offrendo una panoramica chiara delle preferenze del pubblico in quella serata.
I dati degli ascolti tv del 12 gennaio assegnano la vittoria a La Preside che ha raggiunto grandi numeri, dopo una grande promozione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
