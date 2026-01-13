A Orsara di Puglia in scena le ' Sedie in movimento' che raccontano le vite della Comunità Educativa

A Orsara di Puglia si svolge l’evento “Sedie in movimento”, un progetto che coinvolge la Comunità Educativa. Le sedie, spesso considerate obsolette, vengono reinterpretate come simboli di narratività e condivisione. Attraverso questa iniziativa, si promuove il valore delle storie di vita, dei sogni e delle emozioni che caratterizzano la comunità locale. Un’occasione per riscoprire il potere simbolico di oggetti quotidiani nel raccontare esperienze condivise.

A Orsara i 'Fucacoste e cocce priatorje' al posto di Halloween - Decine di fuochi e centinaia di zucche intagliate con un lumino all'interno per illuminare ogni angolo di Orsara di Puglia per tutta la notta. ansa.it

Orsara di Puglia, 'Fucacoste' e non Halloween: tradizione, arte e devozione - A Orsara di Puglia (Fg), l’antichissima ricorrenza del 1° novembre tra fuochi e zucche antropomorfe. affaritaliani.it

Il Comune di Orsara di Puglia promuove un progetto innovativo e formativo dedicato ai mestieri tradizionali, con corsi gratuiti di 60 ore Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/12/01/2026/orsara-rilancia-i-mestieri-tradizionali-corsi-g - facebook.com facebook

