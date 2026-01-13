A Orsara di Puglia in scena le ' Sedie in movimento' che raccontano le vite della Comunità Educativa
A Orsara di Puglia si svolge l’evento “Sedie in movimento”, un progetto che coinvolge la Comunità Educativa. Le sedie, spesso considerate obsolette, vengono reinterpretate come simboli di narratività e condivisione. Attraverso questa iniziativa, si promuove il valore delle storie di vita, dei sogni e delle emozioni che caratterizzano la comunità locale. Un’occasione per riscoprire il potere simbolico di oggetti quotidiani nel raccontare esperienze condivise.
Sedie vecchie, quasi inutilizzabili, che sono tornate a svolgere la loro funzione. Che raccontano storie, condividono sogni, esprimono emozioni. Attraverso l’arte, la creatività, la fantasia. Le esperienze vissute. Come quelle dei giovani accolti presso la Comunità Educativa ‘Michele Panella’ del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Le parole di Jasmine Trinca e tutte le foto dal red carpet di chiusura della Festa del Cinema di Roma: «Le vite libere le fanno le donne che ci attraversano»
Leggi anche: Nuovo appuntamento con le Giornate della prevenzione: torna in scena "Vite!"
RAPPRESENTAZIONE Orsara di Puglia, “Sedie in movimento” che raccontano le vite della Comunità Educativa - Dopo aver recuperato le sedie con l'aiuto degli operatori, i ragazzi della Comunità Educativa hanno preso pennelli e colori. statoquotidiano.it
A Orsara i 'Fucacoste e cocce priatorje' al posto di Halloween - Decine di fuochi e centinaia di zucche intagliate con un lumino all'interno per illuminare ogni angolo di Orsara di Puglia per tutta la notta. ansa.it
Orsara di Puglia, 'Fucacoste' e non Halloween: tradizione, arte e devozione - A Orsara di Puglia (Fg), l’antichissima ricorrenza del 1° novembre tra fuochi e zucche antropomorfe. affaritaliani.it
Orsara di Puglia, “Sedie in movimento” che raccontano le vite della Comunità Educativa x.com
Il Comune di Orsara di Puglia promuove un progetto innovativo e formativo dedicato ai mestieri tradizionali, con corsi gratuiti di 60 ore Leggi l'articolo su StatoQuotidiano.it https://www.statoquotidiano.it/12/01/2026/orsara-rilancia-i-mestieri-tradizionali-corsi-g - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.