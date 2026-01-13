A Genova il fascino brasiliano degli Asuma

A Genova, il talento degli Asuma Brazilian Quartet si presenta con un concerto al via il 16 gennaio presso Empiria, in Via dei Giustiniani 9R. Dopo un 2025 ricco di esibizioni e riconoscimenti, la band brasiliana conferma il suo ritorno dal vivo, offrendo un’esperienza musicale autentica e coinvolgente. Un’occasione per ascoltare la loro proposta musicale in un contesto intimo e di qualità.

