A Genova il fascino brasiliano degli Asuma

A Genova, il talento degli Asuma Brazilian Quartet si presenta con un concerto al via il 16 gennaio presso Empiria, in Via dei Giustiniani 9R. Dopo un 2025 ricco di esibizioni e riconoscimenti, la band brasiliana conferma il suo ritorno dal vivo, offrendo un’esperienza musicale autentica e coinvolgente. Un’occasione per ascoltare la loro proposta musicale in un contesto intimo e di qualità.

A conferma di una scoppiettante ripresa live, che ha costellato il 2025 di numerosi successi, gli Asuma Brazilian Quartet approderanno a Genova venerdì 16 gennaio presso Empiria di Via Dei Giustiniani 9R.Gli Asuma Brazilian Quartet propongono l'idioma di un brasiliano d'autore completamente. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

