Missouri, 12 gennaio 2026 – Stupore e anche un pizzico di preoccupazione a St. Louis, in Missouri, dove negli ultimi giorni diversi residenti hanno segnalato un gruppo di scimmie che vaga liberamente per le strade della città. I primi avvistamenti sono stati registrati venerdì nella zona nord della città, nei pressi di O’Fallon Park, nel quartiere di North City. Si tratta di cercopitechi verdi. Sulla base dei video che li mostrano aggirarsi tra i marciapiedi e le aree verdi di St. Louis, gli esperti dello zoo locale hanno identificato gli animali come cercopitechi verdi (Chlorocebus pygerythrus), piccoli primati africani caratterizzati da un corpo color verde-olivastro o grigio-argenteo e da una mascherina nera sulla faccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un gruppo di scimmie avvistato in libertà per le strade di St. Louis

