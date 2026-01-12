Ultimi giorni per presentare le idee progettuali al primo Bilancio partecipativo della città

Sono aperti fino a sabato 17 gennaio gli ultimi giorni per presentare le idee progettuali nel primo Bilancio partecipativo del Comune di Pescara. Dal 25 novembre a oggi, numerose proposte sono state già inviate dai cittadini, che hanno l’opportunità di contribuire alla definizione di progetti condivisi per la città. È un’occasione per partecipare attivamente alla vita territoriale e influenzare le future iniziative comunali.

Ultimi sei giorni (da lunedì 12 a sabato 17 gennaio) per presentare le proprie idee progettuali e magari vederle realizzate grazie al primo bilancio partecipativo del Comune di Pescara e diverse sono già le proposte arrivate, fa sapere l’ente ricordando che il via c’è stato il 25 novembre con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: VIDEO | Il bilancio partecipativo diventa realtà: i cittadini ora possono presentare e far finanziare i loro progetti Leggi anche: Concorso docenti PNRR3, ultimi giorni per presentare la domanda. LE RISPOSTE AI QUESITI La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. COMUNE DI TRENTO * «ULTIMI GIORNI PER ADERIRE ALLA PRIMA CALL DEL PIANO GIOVANI DI ZONA TRENTO ARCIMAGA 2026, DISPONIBILI 60 MILA EURO; Oroscopo Paolo Fox di oggi Lunedì 5 Gennaio 2026, le previsioni complete segno per segno. ’Arte Stella 2025’, ultimi giorni per presentare la candidatura - Ultimi giorni per candidarsi ad "Arte Stella 2025", chiamata aperta per giovani artisti under 35 in Toscana. lanazione.it GUSTAVO MACHADO - QUAIS OS MAIORES PROBLEMAS do BRASIL? - PODCAST 3 IRMÃOS #902 meteo.it. . Ultimi giorni di freddo, poi cambia tutto: il nostro TG Meteo di domenica 11 gennaio - facebook.com facebook È andato in scena il secondo scempio sportivo in tre giorni: Trapani-Trento, 7 giocatori a referto di Trapani dei quali 5 ragazzini, partita finita dopo 4 minuti con due giocatori che hanno finto un infortunio e gli altri che hanno commesso falli a ripetizione per lasci x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.