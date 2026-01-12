Trekking delle colline di Lari

Il trekking delle colline di Lari offre un percorso immerso nella tranquillità della campagna toscana. Attraversando paesaggi caratterizzati da colline dolci, ulivi e vigneti, permette di scoprire un angolo autentico di Toscana. Questa escursione è ideale per chi desidera passeggiare in un ambiente naturale e silenzioso, apprezzando la bellezza semplice e genuina di questa zona. Un’esperienza che invita alla scoperta lenta e rispettosa del territorio.

"Venni a Lari e dalla sua rocca mostrai paese vasto, la parte più bella di Toscana, ove da far cose non restava, era ogni cosa di tutto suo punto compita".Con queste parole il Granduca Pietro Leopoldo II racconta la ricchezza di questi luoghi.Questa escursione unisce piccoli paesi con il passo.

