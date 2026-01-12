Traffico Roma del 12-01-2026 ore 07 | 30

Buongiorno. Ecco un aggiornamento sulla viabilità a Roma alle 07:30 del 12 gennaio 2026. Il traffico si presenta intenso e in aumento su diverse arterie principali, con code e rallentamenti sulla carreggiata interna del Raccordo Anulare, tra Tiburtina e l'Aquila, e sulla tangenziale. Si segnalano inoltre incidenti e condizioni di ghiaccio su alcune strade, con chiusure temporanee nelle zone di Corcolle e Ardeatina. Si consiglia di verificare periodicamente le condizioni del

Luceverde Roma Buongiorno ben trovata questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il traffico Traffico indicato intention terrore e progressivo aumento in queste ore sulla rete viaria cittadina concludi su tutte le strade di accesso al centro sul Raccordo Anulare ci sono incolonnamenti in carreggiata interna tra la Tiburtina il video per la Roma L'Aquila è sempre interno abbiamo chiudi a partire dalla Tuscolana fino alla mattina in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code dalla Cassia fino all'uscita Aurelia e nel settore opposto tra le uscite Prenestina e Tiburtina proprio sulla Tiburtina per registrare un incidente tra Settecamini e il raccordo anulare abbiamo incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma L'Aquila dal raccordo alla tangenziale mentre in tangenziale Ci sono rallentamenti con code a partire dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione quindi dello Stadio Olimpico le temperature sono piuttosto rigide non si esclude la presenza di ghiaccio sulle strade a ridosso delle aree verdi e dei corsi d'acqua attenzione soprattutto sui viadotti nella periferia est a ridosso di Corcolle ci troviamo quindi nel sesto Municipio proprio per la presenza di ghiaccio temporaneamente chiusa via polense dei tra via tivolese e via Matelica all'ottavo Municipio la polizia locale Cisliano invece la chiusura della via Ardeatina per uno smottamento per via della Fotografia via di Grotta Perfetta in vita i riflessi per la circolazione maggiori informazioni su questo altre notizie sul sito roma.

