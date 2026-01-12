Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus FC è una società quotata in borsa, con azioni negoziate sui principali mercati finanziari. In questa guida, troverai le informazioni essenziali sulle quotazioni azionarie e i dati aggiornati relativi alla performance delle azioni bianconere, per offrire una panoramica chiara e precisa sul valore di mercato del club.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,75 EUR (+0,36%) Ore 17.39 del 9 GENNAIO 202 6. Apertura 2,79 Massimo 2,79 Minimo 2,72 Capitalizz. 1,15 Mld Chiusura prec. 2,74 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

