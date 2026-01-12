Su che canale vedere in tv Paolini-Rybakina Australian Open Opening Week 2026 | orario programma streaming

Per seguire in TV e streaming il match Paolini-Rybakina, Australian Open Opening Week 2026, è possibile consultare i canali ufficiali di Eurosport e Discovery+. L’orario e il programma sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento. Jasmine Paolini, dopo la partecipazione alla United Cup, affronta questa competizione in una fase importante della stagione tennistica, offrendo un’ulteriore opportunità di confronto con le migliori giocatrici internazionali.

Jasmine Paolini ha aperto la propria stagione con una vittoria e una sconfitta in United Cup, la competizione per Nazionali miste andata in scena tra Perth e Sydney: all’esordio ha perso contro la svizzera Belinda Bencic e poi ha avuto la meglio contro la francese Leolia Jeanjean, ma purtroppo l’Italia è stata eliminata nella fase a gironi. La numero 7 del mondo si sta preparando per gli Australian Open, ma prima dell’appuntamento più importante di inizio anno sarà chiamata a disputare un incontro di esibizione. Nelle ultime ore, infatti, il nome della toscana è comparso nella programmazione della Australian Open Opening Week, una serie di eventi che fanno da antipasto al primo Slam di questa annata agonistica. 🔗 Leggi su Oasport.it

