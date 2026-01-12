Sicurezza Nisini Lega | in arrivo nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo
Nell’ambito delle iniziative per rafforzare la sicurezza pubblica, il ministro Nisini ha annunciato l’arrivo di nuovi operatori delle Forze dell’Ordine ad Arezzo. Questa misura mira a migliorare la presenza e l’efficacia delle forze di sicurezza nel territorio, contribuendo a garantire un ambiente più sicuro per i cittadini. L’iniziativa rappresenta un passo importante nel potenziamento delle risorse a disposizione delle autorità locali.
Arezzo, 12 gennaio 2026 – “Bene l’arrivo di nuovi operatori delle Forze dell’Ordine nel territorio di Arezzo. Il Piano incrementi e assegnazioni ai diversi presidi e comparti di sicurezza sui territori provinciali dei nuovi agenti e vice ispettori infatti farà arrivare 7 nuove risorse tra la Questura di Arezzo e il commissariato di Montevarchi, 7 operatori alla Stradale, 2 alla Polfer e 1 alla postale. Una immissione importante e significativa di risorse fondamentali per garantire maggiore sicurezza a tutti i cittadini e un risultato tangibile del lavoro portato avanti dalla Lega, a partire dal sottosegretario Molteni, a garanzia della tutela della legalità e del rafforzamento delle Forze dell’Ordine a presidio del territorio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
