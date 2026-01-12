Sicurezza in Toscana pronti 228 nuovi agenti La mappa dei rinforzi città per città nel dossier del Viminale

In Toscana, sono in arrivo 228 nuovi agenti di sicurezza, pronti a rafforzare la presenza sul territorio. Il dossier del Viminale presenta la distribuzione delle unità, città per città, offrendo un quadro aggiornato delle risorse in arrivo. Questa misura mira a garantire un miglioramento della sicurezza e un presidio più efficace delle aree di interesse regionale.

Firenze, 12 gennaio 2025 – Saranno 228 i nuovi agenti che prenderanno servizio in Toscana nei prossimi giorni. Il dato, contenuto all’interno del dossier del Viminale, è una risposta in termini di numeri da parte del Governo dopo l’accelerazione sul tema innestata dalla premier Giorgia Meloni. Oltre 60 nuovi agenti a Firenze. Il numero più alto di nuovi agenti, per quanto riguarda la Toscana, è a Firenze, dove prenderanno servizio 61 nuovi agenti. Una mossa, quella dell’esecutivo, che si colloca all’interno di un contesto in cui il tema della sicurezza è da tempo al centro dell’agenda politica cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

