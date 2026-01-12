Se ChatGPT manda all’aria letteralmente il tuo matrimonio | è successo in Olanda a una coppia di neosposi

Un matrimonio celebrato con l’ausilio di intelligenza artificiale può portare a sorprendenti conseguenze, come dimostra l’esperienza di una coppia nei Paesi Bassi. A Zwolle, una coppia di neosposi ha scoperto che il loro matrimonio, affidato a un sistema di intelligenza artificiale, non era riconosciuto legalmente a causa di errori nel processo. Questo episodio evidenzia l’importanza di affidarsi a metodi tradizionali e verificati per occasioni così importanti.

Cosa succede quando l'intelligenza artificiale scrive il copione del giorno più importante della tua vita, ma dimentica di leggere il Codice Civile? A Zwolle, una cittadina dei Paesi Bassi, una coppia di innamorati ha scoperto con amaro stupore che il proprio matrimonio, celebrato in pompa magna mesi fa, era in realtà carta straccia. Nonostante lo scambio degli anelli e il fatidico "sì", i due non sono mai stati legalmente sposati a causa di un testo troppo creativo generato da ChatGPT. Per rendere la cerimonia del 19 aprile 2025 più intima e originale, gli sposi avevano chiesto a un amico di officiare il rito.

