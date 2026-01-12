Schira | Gatti il preferito di Allegri Dopo il venti di gennaio il Milan …

Secondo fonti di mercato, Federico Gatti sarebbe il difensore preferito di Allegri per rinforzare la linea difensiva del Milan. Dopo il venti gennaio, il club valuta le possibili mosse per migliorare la rosa, con Gatti come opzione principale. La trattativa potrebbe portare a un trasferimento che risponde alle esigenze della squadra e alle strategie del tecnico. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali nelle prossime settimane.

