Revoca PSR Campania presentate denunce alla Procura di Napoli

Il 12 gennaio 2026, ad Avellino, sono state presentate alla Procura di Napoli alcune denunce relative alla revoca del PSR Campania. Le segnalazioni, inoltrate tramite lo studio legale dell’avvocato Mario di Salvia, riguardano un procedimento specifico e mirano a chiarire eventuali irregolarità. La vicenda coinvolge aspetti amministrativi e legali, evidenziando l’importanza di un’analisi accurata delle procedure adottate.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.