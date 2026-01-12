Replica La forza di una donna 2 in streaming puntata del 12 gennaio | Video Mediaset
Oggi, lunedì 12 gennaio, torna in streaming su Video Mediaset la puntata di
Nuovo appuntamento oggi – lunedì 12 gennaio – con la soap turca La forza di una donna ( Kad?n ). Nella puntata odierna i preparativi per la festa in onore di Doruk sono in fermento, ma qualcosa rovina la giornata speciale del bambino. Enver, infastidito dal comportamento di Sirin, la caccia via. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
