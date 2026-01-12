Prenditi cura della Terra o ti distruggerà | sul lago l' appello contro i rifiuti selvaggi

L'abbandono dei rifiuti rappresenta una minaccia per gli ecosistemi locali e la qualità della vita. A Abbadia Lariana, l'associazione Plastic Free ha installato i primi cartelli di un progetto volto a sensibilizzare la comunità sull’importanza di rispettare l'ambiente. Questa iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo di volontariato per promuovere comportamenti più responsabili e tutelare il lago e il territorio.

I volontari continuano la loro opera di sensibilizzazione sul tema dell'abbandono dei rifiuti.Nei giorni scorsi ad Abbadia Lariana l'associazione Plastic Free ha collocato nella località di Pradello il primo di dieci cartelli che troveranno spazio nel territorio comunale, in particolare sulle.

