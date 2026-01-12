Polverosi duro sul Milan | Limiti strutturali confermati

Dopo la recente partita del Milan, Alberto Polverosi del Corriere dello Sport sottolinea come i problemi della squadra siano di natura strutturale, non episodica. Secondo il giornalista, i limiti evidenziati non si risolvono con interventi momentanei, ma richiedono un’analisi approfondita e interventi mirati per superare le difficoltà persistenti. Questa visione invita a riflettere sul percorso di crescita della squadra e sulle sfide future.

Nel suo commento post gara, Alberto Polverosi, per il Corriere dello Sport, individua una linea chiara: i limiti dei rossoneri non sono episodici, ma strutturali. Il punto centrale riguarda l'identità della squadra. Il Milan, secondo l'analisi, non è costruito per comandare il gioco e continua a vivere di fiammate individuali. Quando viene meno il contributo dei singoli, in particolare quello di Christian Pulisic, le alternative scarseggiano. Le occasioni fallite dall'americano diventano così il simbolo di una squadra con poche soluzioni offensive continue. Sotto osservazione anche la gestione della partita.

