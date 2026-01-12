Pinocchio la Compagnia Teatro del Drago al Marconi di Abano
La Compagnia Teatro del Drago presenta “Pinocchio” al Marconi di Abano, riprendendo la 36ª stagione di prosa “Abano Teatro”. L’evento, organizzato dal Comune di Abano Terme in collaborazione con Arteven, offre un’opportunità per apprezzare uno spettacolo di elevato valore artistico e culturale, contribuendo alla ricca programmazione teatrale della regione e promuovendo la cultura nel territorio.
