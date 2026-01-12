Paolo Boccia presenta ConTatto | quando la fisioterapia diventa relazione

Il 15 gennaio ad Arezzo, Paolo Boccia presenta ConTatto, un libro che approfondisce il ruolo della fisioterapia come relazione umana. L’evento si svolge presso il Circolo Aurora alle ore 21:00. Un’occasione per conoscere il valore dell’approccio relazionale nella pratica fisioterapica, attraverso le riflessioni e l’esperienza dell’autore.

Giovedì 15 gennaio alle ore 21:00, presso il Circolo Aurora (via Giuseppe Garibaldi 16B, Arezzo ), Paolo Boccia torna a incontrare il pubblico per presentare il suo nuovo libro ConTatto. Dopo il successo dell’autobiografia Dal mio punto di vista, Boccia propone un racconto sincero e senza filtri che attraversa oltre trent’anni di carriera come fisioterapista, dagli inizi presso il CTO di Firenze fino all’esperienza professionale di oggi. ConTatto non è però soltanto la cronaca di un mestiere: è una riflessione profonda sul significato della cura, intesa come percorso che coinvolge corpo e mente in un equilibrio inscindibile. 🔗 Leggi su Lortica.it

